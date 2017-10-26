شاركت النجمة الاماراتية أحلام جمهورها على "سناب شات" بمقاطع فيديو مباشرة خلال تواجدها في مدرسة بنتيها، ما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها.

وظهرت "الملكة" وهي تبحث عن ابنتيها داخل المدرسة، ومن بعدها انتقلت بسيارتها الـ"بنتلي" الفارهة إلى المنزل، ومنه الى معهد لتعليم العزف على البيانو.



وأكدت أحلام أنها تحرص باستمرار خلال تواجدها في قطر على اصطحاب بنتيها الى المدرسة والى دروس البيانو، وعبرت النجمة عن سعادتها بالهدية التي تلقتها من ابنتها لولوة، وهي عبارة عن رسالة مكتوب عليها "أحبك" باللغة الانكليزية، وفي داخلها مجموعة كبيرة من القلوب، مشيرة الى انها تعبر عن كامل أفراد العائلة.