نشرت المذيعة السعودية لجين عمران مقاطع فيديو جديدة على تطبيق “سناب شات” وهي تُهدي إبنتها جيلان سيارة مرسيدس فارهة.

وظهرت لجين وهي تنده لابنتها للحصول على المفاجأة الثمينة، حيث تبلغ قيمة السيارة أكثر من 300 ألف ريال سعودي. وأثارت الشابة جدلاً واسعاً بردّ فعلها الغريب، حيث اكتفت بشكر والدتها، مشيرة الى انها ذهبت لاختيار هذه السيارة لشخص آخر، وسارعت لالتقاط الصور للسيارة.

وأكدت لجين أن ابنتها تستحق هذه الهدية وأكثر، لأنها شابة مطيعة وهنية ومجتهدة وتستحق كل الخير الموجود في الدنيا، وختمت قائلة: “أنا محظوظة أنها ابنتي والله يحقق كل أحلامها”.