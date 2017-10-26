نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة لها بفستان من الشيفون مزركش بالورود على حسابها على إنستغرام، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017، واختارت معه حذاء زهري اللون، وحقيبة تركوازية، وإكسسورات بحبات اللؤلؤ.

اللافت في إطلالتها تلك أنها ذات الإطلالة التي ظهرت بها ملكة إسبانيا ليتيسيا، في الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول 2017، أثناء استضافتها مجموعة من الأطباء في قصر زارزويلا.

لكن ملكة إسبانيا المعروفة بمجموعة الأزياء الأنيقة في خزانتها اختارت مع الفستان حذاءً كلاسيكياً باللون النبيتي، وهو لون إحدى درجات الورود في الفستان، فيما لم ترتد معه إكسسوارات باستثناء حلق الأذن.

الأمر الآخر اللافت في الإطلالة، أن الفستان يباع بسعر 85 دولاراً أميركياً.