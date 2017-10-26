شاركت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها على "انستغرام" بصور جديدة أثارت من خلالها تفاعلاً كبيراً بين متابعيها.

وظهرت النجمة بالصورة وهي تجلس على الأرض خلف مقعد من الجلد ولا يظهر شيء من جسدها سوى قدمها، وبدت حزينة وشاردة وتضج أنوثة بخلخال ذهبي في قدمها، ما أثار إعجاب الآلاف من متابعيها.

وكانت مي قد أثارت جدلاً واسعاً بصور سابقة نشرتها لموديلات شعر تقوم بتنفيذها بنفسها، مشيرة الى أن هوايتها المفضلة تنفيذ الضفائر وموديلات الشعر، ما أثار دهشة جمهورها، طالبين منها تصوير مقاطع فيديو لتعليمهم طريقة قيامها بذلك.