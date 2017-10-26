استقرت النجمة مي عزالدين مع المخرج إبراهيم فخر، على اختيار الفنان الشاب أحمد حاتم لبطولة مسلسل «رسايل»، والمفاجأة أن عددا كبيرا من أبطال العمل سيتم اختيارهم من الوجوه الجديدة، عبر مسابقة ومكتب خاص لاكتشاف المواهب، وهو ما فعلته أيضا الفنانة يسرا مع شركة العدل، أثناء التحضير لمسلسلها المنتظر «بني يوسف».

ومسلسل «رسايل» المؤجل من العام الماضي، سيتم البدء في تصويره مطلع يناير المقبل، وهو من بطولة مي عزالدين وأحمد حاتم وتأليف محمد سليمان وإنتاج تامر مرسي، وتدور أحداث العمل حول أحوال الطبقة المتوسطة واختفائها وسط أصحاب المليارات، والأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحارة الشعبية.



وذكرت تقارير صحافية أن مي وضعت بالتعاون مع فريق العمل ترشيحات عدة لنجوم كبار يمكن الاستعانة بهم مع الوجوه الجديدة، منهم: أحمد سعيد عبدالغني، ونشوى مصطفى، ومحسن منصور، وسليمان عيد، وهم الأسماء المرشحة نفسها للعمل العام الماضي، ولكن لم يتم التعاقد معهم بعد، انتظارا لما ستفسر عنه جهود اللجنة المخصصة لاكتشاف المواهب.