3 أسابيع مرت على حديث النجمة المصرية الشابة ياسمين صبري للمرة الأولى عن زواجها، قبل أن يفاجأ الجميع بخبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 5 أعوام.

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن طلاق ياسمين من زوجها الذي لم تذكر سوى أن اسمه «محمد»، مشيرة إلى أنها تناديه بـ «دودي».

فيما أشار مصدر مقرب من صبري، حسب ما أكدت وسائل الإعلام، إلى أن الطلاق وقع نتيجة خلافات حدثت بينهما، وأنها تعيش في الوقت الحالي حالة نفسية سيئة، وحصلت على إجازة من تصوير أعمالها.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تعاقدت مؤخرا على المشاركة في فيلم «الديزل»، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان.