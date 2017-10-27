يستكمل حاليا الفنان السوري جمال سليمان تصوير مشاهده في أحداث الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، الذي يتعاون خلاله مع كل من الفنانين المصريين صابرين ومحمود عبدالمغني ومنة فضالي وأحمد صفوت وكمال أبورية ومحمود الجندي وعفاف رشاد وتامر ضيائي ونادية رشاد وضياء الميرغني وماجد الشريف وهنادي هاني مهنا وياسر فرج، والعمل من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

ويستعد سليمان للسفر إلى مدينتي الأقصر وأسوان، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل، حيث حدد المخرج موعدا نهائيا للسفر بعد أن سافر وعاين الأماكن التي سيصور فيها، وذلك مطلع نوفمبر المقبل، على أن يصور عددا من مشاهد العمل في منطقة «الشيخ زايد»، في الديكور الخاص بمنزل الفنانة منة فضالي، وسيشاركه في هذه المشاهد كل من الفنانين صابرين وياسر فرج وبالطبع منة فضالي.

وأكد الفنان جمال سليمان، في تصريحات له، أنه يحضر حاليا لعمل يعود به مرة أخرى إلى الدراما السورية، مشيرا إلى أنه تعاقد رسميا على العمل، ولكنه رفض الإفصاح عنه حتى إنهاء كافة تعاقدات الفنانين المشاركين له في العمل، وأوضح أنه سيبدأ بتصويره فور إنهائه تصوير مسلسل «أفراح إبليس 2»، نافيا أن يكون الجزء الثاني من «أفراح إبليس» متشابها مع أحداث الجزء الأول، مؤكدا أن الجمهور سيفاجأ بالتغييرات في الأحداث مع بداية العرض.