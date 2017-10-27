أيام قليلة وتبدأ النجمة ليلى علوي تصوير دورها في فيلم «الكوثر» الذي يعود من خلاله المخرج محمد أمين بعد أن قدم آخر تجربة له من خلال فيلم «فبراير الاسود»، وهو الفيلم الذي قدمه مع الفنان الراحل خالد صالح وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك معها في الفيلم كل من الفنان محمود حميدة والفنانة زينة، ويجري اختيار باقي فريق العمل.

من جانبها، كشفت ليلى علوي، في تصريحات صحافية لها، عن أنها رحبت بالمشاركة لأن العمل مميز وفكرته جديدة، وقالت: المخرج محمد أمين أعماله دائما تحمل أفكارا مختلفة.

وعن مشاركة حميدة وزينة معها، لفتت الى انها ترحب دائما بالتعاون مع زملائها، وهي بطبيعتها لا تتدخل في اختيار المخرج بل تفضل أن تلتزم بعملها فقط، وما يقال في هذا الجانب لا اساس له من الصحة.

وأشارت علوي أيضا إلى أنها تختار حاليا أعمالها بما يضيف لرصيدها، حيث كان آخر فيلم قدمته مع المخرج يسري نصرالله بعنوان «الماء والخضرة والوجه الحسن»، الذي شارك في مهرجانات عالمية كبيرة، فالأمر بات بالنسبة لها متوقفا على الفكرة والمضمون والمخرج الجيد أيضا.