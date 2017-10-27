تحدثت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن الأصداء التي حققها الجزء الثاني من مسلسل «حكايات بنات»، وقالت: استمر في تحقيق النجاح الذي حققته حلقات الجزء الأول منه والسبب في ذلك يرجع إلى رغبة الجمهور واهتمامه بمتابعة قصص الحب التي تعيشها بطلات المسلسل الأربع باختلاف ظروفهن، وكذلك اهتمام كل واحدة منهن بارتداء ستايل معين من الملابس لتأتي الصورة مختلفة، هذا إلى جانب حالة التوحد التي يشعر بها نحو كل بطلة يندمج في ظروفها وربما يجد نفسه فيها أو احد أصدقائها وأقاربه.

وتابعت صبا: الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا، حتى ان احدى الفضائيات تعرضه على شاشتها حاليا في نفس توقيت عرض الجزء الثاني، ونقدم الجزء الجديد بعد 5 سنوات، لأننا نقدم بناء دراميا على أحداث سابقة ولعل هذه الفترة كانت فرصة لأن يشتاق الجمهور لبطلات المسلسل وما عشنه وما سيعشنه وما اذا كانت قصص الحب التي عشنها تكللت بالزواج أم مرت بأزمات منعت ذلك.

وعن بطلتي المسلسل في الجزء الأول حورية فرغلي وريهام ايمن، وكيف ترى الاستعانة بانجي المقدم وندا موسى بدلا منهما، ردت مبارك، وفق موقع «الفن»: فكرة التغيير تشعرنا بالخوف، خصوصا لأن الفريق الأول حقق نجاحا غير متوقع، إضافة إلى أن الجمهور اندمج معنا لدرجة انه صدق أننا شلة بالفعل، لكن للأسف عندما قرر المنتج طارق الجنايني تقديم جزء جديد كانت حورية قد انشغلت وارتبطت بأعمال أخرى أما ريهام، فقد منحت اهتمامها إلى مولودها الجديد وكان لزاما علينا الاستعانة بغيرهما، لكن مع انضمام انجي المقدم وندا موسى اندمجت معهما أنا ودينا الشربيني وأصبحنا بالفعل صديقات.

وعن سبب خوضها تجربة الإنتاج، قالت: لأن هناك مشاريع عديدة أسعى لتقديمها بغض النظر عن كوني سأشارك في بطولاتها، لكنني أعشق هذه الصناعة وأرغب في دعم شباب يبحثون عن فرصة لتحقيق طموحات في هذا المجال وهو ما يشعرني بالمسؤولية، وفي هذا الإطار انتجت شركتي 5 أفلام منها مسلسل «زين» الكوميدي.