عديدة هي المواقف المحرجة التي تسبب بها الفنان المصري عادل إمام لإعلاميين مصريين حاولوا إجراء مقابلات عفوية معه على هامش مهرجانات فنية وفعاليات مختلفة.



وكشف فيديو بثته شركة "بتاح للإنتاج السينمائي" نقلا عن موقع "في الفن" عن عدد من هذه المواقف المحرجة لمذيعين حاولوا الحصول على تصريحات من عادل إمام، أو طلبوا منه إلقاء كلمة للجماهير على الهواء.



وقد تجاهل الفنان عددا من هؤلاء الإعلاميين ورفض الإدلاء بأي تصريحات، كما فاجأ مذيعات أخريات بتصرفات غير متوقعة، بينما رد على أسئلة آخرين بإجابات بعيدة تماماً عن موضوع سؤال الإعلاميين وذلك للتعبير عن رفضه للأسئلة.



مواقف عادل إمام هذه كان آخرها ما حدث في "مهرجان الجونة السينمائي" الأخير حيث تسبب الممثل الكبير في سقوط أوراق الأسئلة من مذيع حاول الحصول على تصريح منه كما رفض مصافحته.



من جهة أخرى، تسبب عادل إمام في موقف محرج آخر لمذيعة حاولت الحصول منه على تعليق خلال تقديمه واجب العزاء في وفاة السياسي الراحل الدكتور رفعت السعيد.



أما أطرف المواقف فكانت مع الإعلامي المصري عمرو أديب الذي سأل الفنان عن رأيه في الحب، ففاجأه عادل إمام بسؤاله عن كيف حال علاقته بزوجته الإعلامية لميس الحديدي.