وقّع المنتج والمخرج أحمد عبدالباسط مع الفنانة ريهام عبدالغفور على المشاركة في بطولة فيلم «سوق الجمعة»، والذي سيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة في ستديو مصر، حيث يتم حاليا بناء سوق كامل محاكاة لسوق حقيقي، إضافة إلى اختيار بعض الأماكن للتصوير الخارجي.

ويأتي انضمام ريهام عبدالغفور لتكون النجم الخامـــس في «سوق الجمعــــة» بعد انضمام عمرو عبدالجليل وصبري فواز ودلال عبدالعزيز ونسرين أمين والعمل من قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج فيلم أوف ايجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبدالباسط.