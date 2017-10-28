أكدت الفنانة السورية أمل عرفة أن المشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان الإسكندرية في دورته الأخيرة شرف وتكريم لأي فنان، وقالت: «أنا سعيدة لخوض هذه التجربة التي أضافت لي ولمشواري الفني، وأتمنى تكرارها خلال الفترة المقبلة، وأن أشارك في العديد من المهرجانات المهمة».

وعن استقرارها في مصر، ردت: «بالفعل أفكر في مسألة الاستقرار بمصر خلال الفترة المقبلة، بهدف فتح نافذة جديدة من الجماهير لي فيها، خاصة أن مصر تعتبر هوليوود الشرق، والعمل فيها شرف لأي فنان، وأتمنى عند استقراري في مصر أن أحقق النجاح اللازم وأن أقدم أعمالا لها قيمة وهدف».

وحول ابتعادها عن تقديم أعمال غنائية على الرغم من أن لها رصيدا في الغناء، قالت: «الغناء موهبة أتمتع بها، لكن لا يمكن اعتبار أنها مهنتي الأساسية، أنا في الأساس ممثلة تهوى الغناء، لكن في نفس الوقت أيضا لو عرض علي عمل غنائي قوي يستحق التقديم فسأوافق على تقديمه فورا، فأنا شخص يعشق التجديد والتغيير». وبشأن جديدها خلال الفترة المقبلة، أضافت: «عرض علي العديد من الأعمال المصرية منها السينمائية والدرامية، لكن للأسف أنا تقريبا رفضت معظمها لأنها لم تتناسب مع طبيعة الفكر الذي أنوي تقديمه طوال تواجدي في مجال الفن، لأن لي قناعات خاصة لن أتنازل عنها مهما وصلني من عروض».