تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرقص الفنانة المصرية ميّ عزّ الدين في حفل زفاف الفنان الشاب تامر شلتوت في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.

ورقصت عزّ الدين مع العروسين على وقع انغام الأغنية الشهيرة "٣ دقات" للنجمة يسرا وآبو، في جو من البهجة والفرح، لتأتي إحدى ضيفات الحفل وتتبادل الرقصات الرومانسية مع شلتوت.

يذكر أن الفنان الشاب يعرض له حاليا ًمسلسل "بين عالمين" للنجم طارق لطفي، كما شارك أيضا في مجموعة من الأعمال الدرامية ومنها "ازاي الصحة"، "ذهاب وعودة"، وفيلم "من ٣٠ سنة" و"يجعلو عامر".