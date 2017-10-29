تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صورتين تخصان كلاً من الفنانة سمية الخشاب ويسرا اللوزي، ولكن الصورتين لم تكونا عاديتين لما تحملانه وراءهما من حكايات وتفاصيل قد تبدو مزعجة.



الصورة الأولى التي فوجئ بها كثيرون اليوم هي للفنانة المصرية سمية الخشاب وأمامها قالب كعكة زفاف، وتبدو فيها الفنانة أصغر سناً من الآن، وكتب أسفل القالب اسم "أيمن" إلى جانب اسمها بالإنكليزية، ما أثار أقاويل بأنها كانت متزوجة سراً.



المزعج أن الصورة انتشرت بعد زواج سمية من المطرب أحمد سعد بأيام، إذ لم يمر على زواجهما أسبوع، وهو ما سيتسبب بالتأكيد في إحراج للعروسين الجديدين.



الصورة الثانية التي انتشرت كانت للفنانة الشابة يسرا اللوزي، وإن كانت تفاصيل الصورة وحكايتها مزعجة، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن سعادتهم بها.



وتعود حكاية الصورة إلى يسرا رفقة طفلتها الوحيدة دليلة، إلا أن هذه الطفلة كانت قد تسبب في مأساة لوالدتها ولكل المقربين منها كونها ولدت فاقدة السمع تقريباً، وعاشت يسرا، طبقاً لتصريحاتها في بعض لقاءاتها، حزناً شديداً هي وزوجها.

ولكن حاولت أن تقوي نفسها حتى تجد حلولاً، وبعد أشهر من جولة قامت بها على كثيرين من الأطباء المتخصصين في حالتها، شفيت ابنتها، لتكون هذه الصورة هي الأولى لها بعد أن مرّت يسرا بتفاصيل حزينة، ونشرتها لتعبّر عن سعادتها بشفاء ابنتها بعد سنوات من العذاب، وهي تبلغ الآن من العمر أربع سنوات.