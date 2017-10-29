أعلنت الفنانة بلقيس، عبر حسابها على «تويتر»، وفاة إحدى معلماتها في الصف الأول الابتدائي، وكتبت تعليقا: «توفيت البارحة معلمتي في الصف الأول الابتدائي جميلة باروت. أسأل الله أن يرحمها».

وأضافت: «كنت شوي شقية وأتعبها أحيانا. سامحيني يا مس جميلة».

من جهة أخرى، وحول ما تردد من أخبار حول وجود مشروع غنائي جديد يجمعها بوالدها الموسيقار اليمني أحمد فتحي، أكدت بلقيس، في تصريحات لها، أنها ليس لديها أي نية لتقديم دويتوهات غنائية خلال خطتها المستقبلية، خاصة أنها تسمع بين الحين والآخر أخبارا عن تقديمها لدويتو غنائي مع مطرب أو مطربة عربية وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.