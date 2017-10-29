اتهم مجموعة من محبي النجمة اللبنانية ميريام فارس، مواطنها الفنان جوزيف عطية باستنساخ فكرة كليبه الجديد لأغنية «الأولى» من كليب ميريام لأغنية «دقوا الطبول».

بدأ الاتهام من حساب بعنوان «The myriamees» عبر موقع انستغرام، حيث نشر مقطع فيديو استعرض فيه مدى تشابه فكرة التصوير والأماكن والإخراج في العملين، مرفق بتعليق: «مع احترامنا للفنان جوزيف عطية ومعجبيه‫ يمكن اللوم مش عليه والغلطة غلطة المخرج بس وين جماعة «ميريام تقلد الغرب»؟ شو رأيكن بـ «العرب يقلد ميريام»؟ هيدا مش تقليد؟».

وطرحت ميريام كليب «دقوا الطبول» بالتزامن مع إعلان زواجها عام 2014، ويتضمن لقطات حقيقية من زفاف وشهر عسل الفنانة الذي قضته مع زوجها، رجل الأعمال اللبناني داني متري في جزيرة سانتوريني، والكليب من إخراج شيرين خوري.

أما أغنية «الأولى» لجوزيف فهي من كلمات حياة إسبر، ألحان فاضل سليمان، وتوزيع عمر صابغ، وبالفعل تم تصوير جانب كبير منه في نفس أماكن تصوير كليب ميريام فارس بجزيرة سانتوريني.