كشف المؤلف المصري تامر حبيب عن سر الخلاف الذي وقع بينه وبين منة شلبي، وهو انشغالها عن تقديم عمل فني كتبه حبيب لها.

وقال خلال برنامج "أنا وأنا" على فضائية "أون تي في" أنه كان يحضر لسيناريو لفيلم جديد من بطولة منة وكانت تتابع كتابته للمشاهد معه لحظة بلحظة، إلا أنه فوجئ بتأجيلها الدخول في عمله لانشغالها بعمل آخر، قائلا: "ساعتها اتوجعت أوي لأن الفيلم كان فيلمنا وزي ابننا ومتوقعتش يحصل كده منها".

وكشف أن طريقة الصلح بينهما كانت غريبة ومختلفة، حيث فوجئ أثناء غداء عمل في أحد الأماكن العامة بالفنانة شيرين مصطحبة معها منة شلبي، قائلا: "فوجئت بمنة رمت نفسها في حضني وقبلتني ومسكت إيدي وقبلتها وشتمت نفسها علشان تصالحني وقالتلي مش من حقي أزعلك أصلا".

وخلال البرنامج قدمت شلبي شهادتها في صديقها تامر، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستغناء عنه في حياتها وتستشيره دائماً في مشوارها المهني والفني وأسرارها الشخصية والاجتماعية، كما أوضحت أن لحبيب صداقات عديدة من النساء والرجال لأنه يمتلك قلب طيب، ولا يستطيع شخص الغضب منه.

وكان تامر قد كشف في برنامج آخر إنه فكر في الإنتحار، قائلاً أنه بعد تخرجه في كلية التجارة كان يشعر بالحزن الشديد، وعمل وقتها كمحاسب في شركة لمدة 3 سنوات ولكنه لم يكن يشعر بالراحة لأنه يعمل في مجال لا يحبه.

وأضاف، أن الأمر تحول معه إلى الاكتئاب، فبالإضافة إلى أنه لم يكن مرتاح في عمله، كان يأخذ دواء للريجيم وهذا الدواء ساعد على زيادة الاكتئاب لديه، ومع كل الضغوطات وصل معه الأمر إلى أنه فكر في الانتحار.