أكد المنتج عامر صباح صاحب شركة «صباح كبتشرز» أنه تعرض لخسارة كبيرة في هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار انتاج المسلسلات، بالإضافة إلى تخفيض المحطات أسعار الشراء وتأخر عدد من المحطات في سداد التزاماتها المالية، مما سبب التأخير في سداد آخر دفعة للفنانين والفنيين.



وأشار صباح إلى أنه جار تسييل بعض العقارات التي يمتلكها وتسديد المبالغ المتأخرة عليه، والبدء في إنتاج عدد من المشاريع الفنية الجديدة، سواء المسلسلات التي خارج الدورة الرمضانية أو تلك الأعمال الخاصة بالدورة الرمضانية المقبلة لعام 2018، وقال: أي منتج عرضة لأن يتعرض للخسارة، ولكنها ليست النهاية وان مكتبه لا يزال يعمل بالذات مكتبه في دبي ولا توجد أي نية للتوقف عن الإنتاج الفني.



وتابع صباح: لقد تم تجاوز الأزمة العنيفة والخسارة بكثير من الحكمة والتخطيط والتعاون الإيجابي سواء من قبل الفنانين أو الفنيين الذين تفهموا الأمر وكانوا دائما فريقا واحدا وقلبا واحدا، ولهذا نحن حاليا أمام مجموعة من التحركات من بينها الانتهاء من كل الأمور المتعلقة ماديا وثانيا الشروع بالتحضير لعدد من المشاريع الدرامية التلفزيونية الجديدة التي ستصور بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لتوزيع مجموعة الأعمال التي لم توزع من ذي قبل أو تلك التي عرضت خلال شهر رمضان حصريا ويصار إلى توزيعها حاليا في عدد كبير من المحطات الفضائية العربية.



وحول ابرز المشاريع الدرامية الجديدة، قال: ضمن جدولنا للمشاريع الدرامية الجديدة هناك مسلسلات «عطر الروح» تأليف علاء حمزة واخرج محمد القفاص وبطولة النجمة هدى حسين وحمد العماني ومنى شداد وهبه الدري، بالإضافة الى مسلسل «موضي قطعة من ذهب » من تأليف حمد الرومي و من اخرج منير الزعبي وبطولة فاطمة الصفي وأمل العوضي وصمود وبثينة الرئيسي ويعقوب عبدالله وحسين المهدي، وهناك أيضا مسلسل «عندما يعشق الرجال» تأليف سارة العلوي وإخراج سائد الهواري، وغيرها من الأعمال التي تنتظر إجازتها من الجهات الرقابية.



وفي ختام تصريحه قال المنتج عامر صباح: كما عودنا جمهورنا والقنوات التلفزيونية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي فإن نتاجاتنا ستجد طريقها قريبا إلى التحرك وعبر نجومنا وأسمائنا الفنية المرموقة الذين تعودوا أن يضيئوا الشاشات العربية بإبداعاتهم.