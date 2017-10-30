تعرضت الفنانة زينة لإصابة خطرة أثناء تصوير أحد المشاهد المهمة في فيلم «كارما»، وأثناء اندماجها في التصوير سقطت على الأرض بطريقة خاطئة، ما أدى إلى تورم قدمها.

وعلى الفور انتقلت زينة إلى المستشفى، وقامت بعمل الفحوصات اللازمة، وتم وضع قدمها في «جبيرة» لمدة أسبوعين، وطالبها الطبيب المعالج بالراحة التامة، وحرص فريق عمل الفيلم بقيادة المخرج خالد يوسف على الاطمئنان عليها. وحرص الفنان خالد الصاوي، على مؤازرة زينة، متمنيا لها الشفاء العاجل، وكتب عبر صفحته على «فيسبوك»: «الفنان خالد الصاوي وأسرة المكتب تتمنى الشفاء العاجل للزميلة والأخت الفنانة الجميلة زينة بعد إصابتها أثناء تصوير فيلم كارما».

ويمثل فيلم «كارما» التعاون السينمائي الأول بين زينة والمخرج خالد يوسف، ويشاركها في البطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، خالد الصاوي، ماجد المصري، حسن الرداد، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، إيهاب فهمي، وآخرون.

من جهة أخرى، حضرت الفنانة مي عزالدين عيد ميلاد التوأم زين الدين وعز الدين ابني زينة، وهو الحفل الذي حضره عدد من النجوم المقربين للثانية، وأقيم الفترة القليلة الماضية في فيلا زينة في الشيخ زايد. ويبدو أن مي مازالت تحتفل بعيد ميلاد التوأم حتى اليوم، ونشرت صورة جمعتها بصديقتها زينة على حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ووجهت مي رسالة لزينة وتوأمها اعتبرها البعض أنها تقصد إحراج أحمد عز بكلماتها، وعلقت مي عزالدين على الصورة قائلة: «من أجمل الحاجات اللي في حياتي، بغض النظر إن اللي يبص للصورة يحس إنه عيد ميلادي أنا وزينة وكنا لسه بنتمرجح وبنتفرج على الساحر بلبسنا ده، بس هو عيد ميلاد الولاد الحقيقة، كل سنة وزين وعز طيبين، وربنا يخليها ليا وليهم ويحميهم ونشوفهم رجالة جدعان وهما اللي يخدوا بالهم مننا وإحنا عواجيز».