قررت محكمة جنح الدقي بمحافظة الجيزة في مصر حبس الفنان عمرو واكد، 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل واكد بضمان مالي، 5 آلاف جنيه، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي، بعد توقفها أمام منزله، واستمعت النيابة إلى أقوال الفنان حول الواقعة، والتي أنكر خلالها الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنها «ملفقة».

يذكر أن طالبا جامعيا كان قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه ركن سيارته أمام فيلا الفنان عمرو واكد بمنطقة الدقي، وفوجئ عند عودته إليها بأن واكد حطم السيارة، اعتراضا على توقفها أمام منزله.