ردا على كل ما أشيع خلال الفترة الماضية من أزمات تتعلق بهيفاء وهبي، تواجدت الفنانة اللبنانية بالقاهرة مساء الجمعة الماضية من أجل إحياء حفل غنائي بإحدى الجامعات، لتنفي بشكل عملي كل ما تردد عن منعها من دخول مصر.

وكانت هذه الإشاعات قد ترددت على خلفية أزمة هيفاء مع المنتج محمد السبكي بسبب فيلم «ثانية واحدة» الذي شاركت في تصويره قبل أن تنسحب، وهو ما دفع نقابة الممثلين المصريين لإصدار قرار بتغريمها وإيقافها عن العمل لحين تسوية الأزمة.

وقبل انطلاق حفل هيفاء الغنائي، أرادت الفنانة أن ترد بنفسها على كل ما قيل، حيث قالت إن هناك «كلاما تردد» بحقها في الفترة الأخيرة، وقيل إنها ممنوعة من دخول مصر، لكنها أكدت أن هذا الأمر «أي كلام.. كله هجص»، بحسب تعبيرها.

واختارت هيفاء أن ترحب بنفسها في مصر على طريقتها الخاصة، حيث افتتحت فقرتها الغنائية بـ «سالمة يا سلامة»، كما أشادت كثيرا باستقبال الطلاب لها.