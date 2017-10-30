انتهى المخرج المصري بيتر ميمي من تصوير أخطر مشاهد الأكشن داخل شوارع وسط البلد بالقاهرة، ضمن أحداث فيلم «عقدة الخواجة»، والمشاهد عبارة عن مطاردات وقفز وإطلاق رصاص وقلب سيارات، حيث استغرق التصوير يومين، وجمعت هذه المشاهد بطل الفيلم النجم حسن الرداد، ومجموعة من البودي غارد، حيث تم إطلاق الرصاص عليه في محاولة هروبه.

وأوشك ميمي على الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل، لاسيما أنه يتبقى يومان فقط على التصوير، كما يقوم بمونتاج الفيلم حاليا بالتزامن مع التصوير.

من جهة أخرى، بدأت النجمة دلال عبدالعزيز تصوير أول مشاهدها في فيلم «كارما» الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين منهم عمرو سعد وزينة وغادة عبدالرازق ودرة وآخرون، وهو الفيلم الذي يعيد المخرج خالد يوسف للسينما بعد فترة غياب استمرت 5 سنوات انشغل خلالها بالسياسة وابتعد عن الإخراج.

ويشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، وأكد احد المصادر داخل فريق عمل الفيلم، بحسب موقع «سيدتي نت»، أن خلافا قد نشب بين الفنان وحماته في كواليس التحضير للعمل، حيث تصر عبدالعزيز على التعامل مع زوج ابنتها بطريقة يراها حسن غير مناسبة أمام الناس، خصوصا أنها تتعمد التقليل منه ورفع شأن ابنتها، الأمر الذي دفعه للابتعاد عنها في أثناء الجلسات التحضيرية.

من جانبها نفت دلال عبدالعزيز أي خلاف بينها وبين حسن، قائلة: «هذا الكلام ليس حقيقيا بالمرة، فحسن ده حبيبي وابني ولا يمكن أقلل منه أبدا».