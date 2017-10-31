علّقت الإعلامية ميّ العيدان على زواج الفنان المصري احمد سعد من الممثلة سمية الخشاب، بعد الجدل الذي أثير حوله، لا سيما ان طليقة سعد الفنانة ريم البارودي كانت اعلنت عن زواجهما منذ أشهر عديدة.

وقالت العيدان إن "ما في مرا تخطف رجال، هو يعرف ماذا يريد".



وأضافت: "يمر الازواج في مراحل صعبة، اما يتجاوزونها واما لا، بخاصة ان كيان الاسرة غير موجود ولا اولاد".

وكانت البارودي حلّت ضيفة على على برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الممثل إدوارد، عبر شبكة قنوات "أوربت" الفضائية، حيث عرضت صورة للفنانة سمية الخشاب وهي ترتدي فستان زفافها وأخرى تجمعها بالفنان أحمد سعد.

وحين سألت ريم عما تعنيه لها الصورة الأولى أجابت: "أنا شخص والله العظيم بجد متصالح مع نفسه.. معنديش أي حاجة".

وتعليقاً على الصورة الثانية قالت: "أنا مش شايفة أي حاجة. والله ما شايفة خالص.. إنتو طفيتو النور ولا إيه؟"، في اشارة إلى عدم اكتراثها بالموضوع.