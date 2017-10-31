احتفل الفنان التركي كيفانش تاتليتوج بعيد ميلاده الرابع والثلاثين مع زوجته، في أجواء عائلية مميزة.

وبهذه المناسبة، احتفلت زوجته بطريقتها الخاصة بعيد ميلاده، حيث نشرت مجموعة من الصور تجمعها بالنجم المعروف في الوطن العربي بشخصية "مهند"، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ضجة كبيرة بين معجبيه.



ونشرت الشابة مجموعة من الصور الرومنسية والمليئة بالحب مع زوجها، ما أثار غيرة بعض الفتيات اللواتي تمنين أن يكن مكانها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي لاقت اعجاب الالاف منهم وتعليقاتهم التي تمنت لهم السعادة الدائمة.