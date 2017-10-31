قرر محمد نجل المطرب اللبناني فضل شاكر طرح ميني ألبوم جديد، يحتوى على سبع أغنيات، عبارة عن تجميع لما غناه منفرداً.

وقال محمد في تصريحاته أمس لبرنامج "عرب وود"، عبر فضائية روتانا مصرية، إنه يقوم حالياً بتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "لما تحن"، ويتعاون فيها مع المخرج إدوارد مشعلاني، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي هيثم سمير وألحان ياسر نور، وتدور أحداث الكليب في إطار رومانسي حول عاشقين، موضحاً أنه يحن لحب قديم في الماضي خلال الكليب.

وأشار إلى أن والده قدم رسالة سلام ومحبة وهو من ناحيته يحاول تقديم نفس هذه الرسالة.

وأوضح أنه وعائلته بالتأكيد مروا بظروف صعبة، لذلك أراد أن يخرج كل ما مر به من خلال أغانيه.

من جهته، قال المخرج إدوارد مشعلاني، بالبرنامج نفسه، إنه فوجئ بأداء محمد أثناء تصوير الكليب وشعر أن لديه خبرة منذ سنوات في المجال حيث يتفاعل بالتمثيل ومدركاً لزوايا التصوير، رغم أن هذا الفيديو كليب هو الأول الذي يقدمه لكنه شعر براحة كبيرة معه.

أغنية "لما تحن" هي الثالثة في مشوار محمد فضل شاكر، لكنه لم يقم بتصوير أي من أغنياته على طريقة الفيديو كليب، باستثناء الأخيرة فقط، وكان قد طرح مؤخرًا أغنية سينغل بعنوان "تاركني لوحدي"، عبر موقع وتطبيق "أنغامي"، من كلمات وألحان مها عبسي، وتوزيع المايسترو اللبناني ناصر الأسعد.