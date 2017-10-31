شاركت النجمة الإماراتية بدرية أحمد جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحظات حرجة قبل دخولها غرفة العمليات من أجل الخضوع لجراحة.

ونشرت بدرية عبر حسابها الرسمي على «سناب شات» مقطع فيديو لها وهي مستلقية على سرير داخل المستشفى، معلنة لمتابعيها أنها ستخضع لعمل جراحي من دون أن تكشف المزيد من تفاصيله، وطالبت جمهورها بالدعاء لها. وأشارت معظم التعليقات على الفيديو إلى أن أحمد ستخضع لعملية «تكميم معدة».

يشار إلى أن بدرية أحمد شاركت في الموسم الماضي بمسلسل «طماشة 6» من تأليف سلطان النيادي وجاسم الخراز، وإخراج مصطفى رشيد، ومن بطولة جابر نغموش وأحمد الجسمي وسيف الغانم وفاطمة الحوسني وعبدالرحمن الزرعوني.