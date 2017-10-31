كشفت الفنانة نوال الزغبي عن تحضيرها لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، وقد بدأت بتسجيلها في الاستديو، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الاستديو، وعلقت: «تسجيل أغنية لبنانية جديدة».

وكانت الزغبي قد انتهت من تصوير فيديو كليب أغنية «برج الحمل» لإصدارها قريبا، وهي من كلمات الشاعر القدير عبد اللطيف البناي، ألحان الموسيقار طلال، توزيع حسام كامل، وإخراج بسام الترك.

يذكر أن نوال الزغبي فازت بجائزة أفضل فنانة لبنانية لسنة 2017، في «Big Apple Music Awards»، وسيقام الحفل في مدينة نيويورك الأميركية 22 ديسمبر المقبل.