أنهت الفنانة اللبنانية مايا نصري تصوير دورها في مسلسل «السر»، الذي تشارك في بطولته إلى جوار مجموعة من النجوم المصريين منهم حسين فهمي ونضال الشافعي وريم البارودي ووفاء عامر، من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي، والذي بسببه بقيت مايا في مصر خلال الفترة الماضية حتى تنهي مشاهدها في العمل بالكامل.

إلا أن مايا عادت إلى بيروت استعدادا لوضع مولودها الثالث من زوجها المخرج إيهاب لمعي الذي تتعاون معه في فيلم «قسطي بيوجعني»، ويقوم ببطولته هاني رمزي، فبالرغم من إنهاء مايا تصوير مشاهدها في العمل، فإنها تسببت بحدوث أزمة له.

وذكرت تقارير صحافية أنه بالرغم من إنهاء مايا فعليا تصوير مشاهدها في الفيلم، الذي لم يبق فيه سوى يومي تصوير للفنان هاني رمزي، فإنها تسببت بحدوث أزمة لفريق العمل بالكامل، حيث كان من المفترض أن تصور مايا «ديو» غنائيا يجمعها برمزي، إلا أنها سافرت إلى بيروت ولن تعود إلى مصر إلا بعد وضعها لطفلها الثالث، خصوصا أنها ستحتاج إلى فترة نقاهة بعد ولادتها، إضافة إلى احتياج المولود الجديد لها، علما بأن العمل سيطرح في إجازة منتصف العام أي في أواخر يناير المقبل.

يذكر أن الفنانة مايا نصري تجسد في فيلم «قسطي بيوجعني» شخصية امرأة أرملة لها ابن، وتكتشف فور وفاة زوجها كثرة الديون والأقساط عليه، وهذا ما يتسبب بوقوع الفنان هاني رمزي في طريقها، حيث يجسد شخصية محصل أقساط ويحاول مساعدتها، ويساعدها في إقناع الدائنين بتأجيل الأقساط وإسقاط بعضها، وهذا ما يسبب دخولهما في مشاكل تعرض بطريقة كوميدية خلال الأحداث.