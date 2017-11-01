بعد الاحتفال بعيد ميلادها والضجة التي أثارتها الاعلامية لجين عمران بتقديمها هدية ثمينة لابنتها، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور قديمة للإبنة الشابة.



ومن المعروف أن عمران تحرص باستمرار على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل عن تفاصيل حياتها اليومية، إلا أنها تتجنب إظهار ولديها سمير وجيلان عبر صفحاتها، احتراماً لخصوصيتهما، إلا أن مواقع التواصل نشرت صورة قديمة للجين مع ولديها، ما أثار ضجة كبيرة بين المتابعين.



ولفتت الشابة الانظار بسمرتها وملامحها الناعمة التي تشبه الى حدّ كبير ملامح والدتها، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع.



وكانت قد انتشرت مؤخراً مجموعة صور من عيد ميلاد جيلان من خلال مقطع فيديو نشرته والدتها على “سناب شات”، إلا انه لم تتأكد صحة هذه الصور من عدمها، لا سيما وان عمران لم تؤكد الأمر أو تنفيه حتى الآن.