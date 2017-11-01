دائماً لدى الناس الكثير من الفضول لمعرفة أشكال الفنانين قبل الشهرة، وفي هذا الإطار يتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً قديمة للممثلين السوريين مصطفى الخاني وباسل خياط خلال دراستهما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

ويبدو أن هذه الصورة في مرحلة العشرينات. وكان في الدفعة الدراسية نفسها الممثلون المشاهير تيم حسن وقصي خولي ووائل شرف.

ويشتهر الخاني بأداء شخصيةالنمس في الجزء التاسع من مسلسل “باب الحارة” وفي مسيرته الكثير من الأدوار التي تركت بصمة في قلوب الناس.

والأمر الأخير ينطبق على باسل خياط أيضاً وهو الذي نجح في المسلسل المصري “30 يوم” الموسم الماضي وشارك ببطولة المسلسل التاريخي “اوركيديا”.