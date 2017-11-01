«كلام فاضي.. كله هجص».. بهذه الكلمات ردت اللبنانية هيفاء وهبي على ما أشيع خلال الفترة الأخيرة عن منعها من دخول مصر، وذلك أثناء إحيائها حفلة غنائية بإحدى الجامعات المصرية، لتنفي بشكل عملي ما تردد.

وجاءت الشائعات على خلفية أزمتها مع المنتج محمد السبكي بسبب فيلم «ثانية واحدة» الذي شاركت في تصويره ثم انسحبت، ما دفع نقابة الممثلين المصريين لتغريمها وإيقافها عن العمل لحين تسوية الأزمة. وقبل انطلاق حفلة هيفاء، أرادت الفنانة أن ترد بنفسها على كل ما قيل.

واختارت أن ترحب بنفسها في مصر على طريقتها الخاصة، فافتتحت فقرتها الغنائية بـ«سالمة يا سلامة». ورغم تصريحاتها التي قللت من حجم الأزمة، لم يتغير موقف نقابة الممثلين.