أثار احتفال الفنانة البحرينية شيماء سبت بعيد ميلادها، انتقادات كبيرة من بعض جمهورها، الأمر الذي دفعها للرد بطريقة قوية.

وردت الشابة على منتقدي احتفالها بعيد ميلادها الـ 40، على اعتبار انها باتت كبيرة، من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: «الكل يعتقد انني كبرت، أكيد أنا أكبر وكلنا نكبر..

ومش لأن عملت عيد ميلاد صار مشكلة».

وردت بسخرية على من يقول انها باتت بالخمسين والسبعين من عمرها، قائلة: «ايه انا أم الديناصور، تعرفون أبوالهول التمثال أنا أمه، خير.. وإذا كبرنا؟ بالعكس أنا كبرت ونضجت وثقافتي باتت أكبر ومكانتي في المجتمع أكبر».

وكانت سبت قد نشرت مجموعة من الصور من عيد ميلادها على «انستغرام» وظهرت فيها وسط جمع من الأهل والأصدقاء، وقد تألقت بفستان زهري ناعم من الشيفون مع الدانتيل وشعر أحمر بتصفيفة ناعمة.