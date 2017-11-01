القاهرة ـ محمد صلاح

بعد غياب دام 7 سنوات كاملة تعود الفنانة القديرة سميرة احمد من جديد للدراما التلفزيونية بعمل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين وانتاج زوجها صفوت غطاس، ويحمل عنوان «بالحب هتعدي»، وعنه قالت أحمد: العمل يتحدث عن أخلاق الشارع المصري، وألعب فيه دور الام التي تشع إيجابية وتؤثر في كل من حولها وبالطبع هو عمل اجتماعي كوميدي، وأتقاسم بطولته مع يوسف شعبان الذي أقنعته بعدم اعتزال الفن.

وتابعت سميرة احمد: غيابي كان لظروف مختلفة وأسباب عديدة منها عدم عثوري على النص المناسب، والظـــروف السيــاسيــة التي مرت بها مصر، فظل المؤلــف يوسف معاطي يكتب السيناريو منذ 3 سنوات كاملة حتى يظهر في أقوى حبكة درامية لتكون عودتي مناسبة لتاريخي وغيابي، وحاولت كثيرا إقناع الفنان القدير محمود ياسين بالاشتراك في المسلسل ولكنه أصر على الاعتذار، وجار حاليا ترشيح باقي أسرة العمل.