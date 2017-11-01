أعلنت الفنانة سيرين عبدالنور أنها لن تطل دراميا في رمضان 2018 لأسباب تحفظت عن ذكرها، لكنها وصفتها بـ «الأسباب الخاصة»، علما بأن سيرين كانت قد أشارت في فترة سابقة الى أنها تلقت مجموعة عروض من بينها عمل مصري، وآخر خليجي، أحدهما مؤلف من 60 حلقة والثاني من 30 حلقة، ولكنها رفضت الإفصاح عنهما إلا بعد التوقيع عليهما وبشكل رسمي.

وبذلك تكرر سيرين تجربة العام ما قبل الماضي، حين أعلنت في العام 2015 أنها لن تطل في رمضان 2016، لأنها ترغب في التفرغ لحياتها الخاصة ولإنجاب طفل، وهذا ما حصل بالفعل، حيث اكتفت حينها بطرح أغنية «يا حبيبي يا مهذب» من كلمات وألحان سليم عساف، وصورتها تحت إدارة المخرج حسن غدار، وفازت عنها بجائزة أفضل فيديو كليب في مسابقة «الموركس دور».

وكان آخر أعمال عبدالنور مسلسلا بعنوان «قناديل العشاق» الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته محمود نصر وديما قندلفت ورفيق علي أحمد ومحـــمــد حـداقـي وهو من إخراج سيف الدين السبيعي وكتابة خلدون قتلان.

من جانب آخر، تعمل سيرين على التحضير لأغنية جديدة، وهي قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، على أن تطرحها لاحقا عبر «يوتيوب»، وستصدر عملها الجديد تحت عنوان «إذا بدك ياني»، والذي اختارته بناء على طلب جمهورها، حيث طلبت مساعدته لاختيار العنوان المناسب، وخيرته بين ثلاثة عناوين هي: «إذا بدك ياني»، «أوعى تطيرني من إيدك»، و«اوعى»، لتعود وتختار العنوان الأول، بعد أن صبت غالبية الأصوات في مصلحة هذا العنوان.