قالت تقارير صحافية إن كل ما تردد عن خطوبة النجمة المصرية ريم البارودي من ثري خليجي غير صحيح ولا يتعدى مجرد عرض زواج من ملياردير إماراتي مقيم في المهجر، رفضت ريم الرد عليه، مؤكدة أنها لا تفكر إلا في مشروعاتها الفنية المقبلة ومن بينها استكمال تصوير مسلسل «الوتر».

ولم يعرف بعد مصدر الشائعات التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لريم بفستان الزفاف، ولكنها استندت إلى عرض زواج تقدم به ملياردير خليجي بعد ضجة «السوشيال ميديا» على حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، وقيل وقتها إن هدية زواجه من ريم ستكون قصرا في جزيرة الأميرات بمدينة إسطنبول بتركيا، لكن الثري لم يتقدم رسميا لريم، كما أن الأخيرة لم تعلق رسميا على العرض، واكتفت، وفق موقع «سيدتي نت»، بالإشارة الى أن الزواج خارج حساباتها حاليا، وأنها لا تحتاج الى رجل في حياتها!

يذكر أن ريم تواصل تصوير دورها في مسلسل «الوتر»، وهو من تأليف حسين مصطفى، وإخراج أشرف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته أيضا محمد نجاتي، نورهان، سناء شافع، أحمد عبدالله، عبير منير ووفاء سالم.