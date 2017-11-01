تجددت أزمة النجم محمد هنيدي مع فنانات الكوميديا، بعدما تعثرت المفاوضات معهن للموافقة على مشاركته بطولة مسلسله الجديد «أرض النفاق»، ورفضه لمن رشحهن المخرج سامح عبدالعزيز، ليعيد للأذهان ما حدث أثناء التحضير لتصوير فيلمه الأخير «عنتر ابن ابن ابن شداد»، فقد اعتذرت درة عن عدم المشاركة، ومن قبلها غادة عادل، بسبب الارتباط بتصوير أعمال فنية عدة، ثم عادت الأولى ووافقت بعد مراعاة مواعيد تصوير ارتباطاتها الأخرى.

وفي التفاصيل، عقد هنيدي جلسات عمل عدة مع المخرج سامح عبدالعزيز، للاستقرار على فريق العمل لمسلسل «أرض النفاق» المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2018، وشهد الاجتماع رفض هنيدي لأغلب المرشحات لدور البطولة، خاصة أنه يبحث عن نجمة من الصف الأول وتملك موهبة كوميدية، وهذه المواصفات لا تتوافر كثيرا في نجمات الدراما المصرية، عدا الثلاثي ياسمين عبدالعزيز، والشقيقتين إيمي ودنيا سمير غانم، وتقرر ترشيح عدد آخر من الممثلات من الصف الثاني، خاصة أن المرشحات للمسلسل اعتذرن عن عدم المشاركة لارتباطهن المسبق بأعمال درامية ستعرض في الموسم نفسه.

ومسلسل «أرض النفاق» كان يحمل سابقا اسم «المدينة الفاضلة»، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وتدور أحداثه حول الأخلاق في مدينة معينة، والبحث عن الفضيلة والكرامات في إطار كوميدي ساخر، وهو المضمون نفسه لفيلم شهير يحمل العنوان نفسه للكوميديان الراحل فؤاد المهندس.