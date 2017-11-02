"نحن فنانات والأهم أمّهات. أبعدوا عنّا حقدكم. إذا كنتم من دعاة الإصلاح ولا ترون الفساد الحقيقي فأنتم الرقم الصعب فيه"، بهذه الكلمات دافعت الممثلة ماغي بو غصن عن الفنانة نانسي عجرم وإبنتيها بعدما سخرت الإعلاميّة مي العيدان مع الفنانة وعد منهن.



أمّا نانسي عجرم فننشرت مقطعي فيديو مع إبنتيها بالكثير من العفوية، الأمر الّذي فسّره البعض أنها اختارت الردّ على جميع الإنتقادات بطريقة غير مباشرة.



وكانت مي العيدان قد أثارت غضب عددٍ كبيرٍ من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما سخرت من إبنة نانسي عجرم منذ أيام بالقول "إنت شايفة بنت نانسي؟ طالعة تشبهها قبل عمليات التجميل، يقولون صايرة على الإصدار القديم"، فضحكت الفنانة وعد بشدّة.



يُذكر أن الفنانة وعد قد أوضحت منذ أيام بفيديو أنها لم تسخر من إبنة نانسي عجرم لأنها تحب نانسي كثيرًا ولا يمكنها السخرية من طفلة صغيرة.