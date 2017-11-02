نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صورتين تتعلقان بتفاصيل حفلها المرتقب على مسرح الأولمبيا غدا الجمعة، الأولى لبروفات الحفل والثانية للوحة إعلانية خاصة بالحدث، حيث احتشد الناس لشراء البطاقات، كما روجت بالصوت والصورة للحفل بفيديو قالت فيه: «مسرح الأولمبيا، محطة أساسية لكل فنان منذ أيام أم كلثوم وفيروز إلى جيل اليوم، لاقوني بـ 3 نوفمبر على مسرح الأولمبيا في حفل أنتظره كما تنتظروه، وأعدكم بأنها ستكون حفلة من العمر».

وكانت إليسا قد احتفلت طوال الأسبوع الماضي بعيد ميلادها واختتمته بحفل في أحد مطاعم بيروت دعت إليه عدد من الأصدقاء والإعلاميين والفنانين، من بينهم عاصي الحلاني وكذلك شاركها المناسبة حبيبها نجيب خضر.

في المقابل، باشرت إليسا بالتحضير لألبومها الجديد ولقد اختارت بعض الأغاني وقامت بتسجيلها، كما انتهت من تصوير أغنية «ولا بعد السنين» تحت إدارة المخرجة إنجي جمال.