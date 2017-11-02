يبدو أن سوء الحظ لايزال رفيق المطربة المصرية الشابة رنا سماحة في الأيام المقبلة، بعدما تقرر فجأة تأجيل صدور ألبومها الجديد قبل أيام من موعده، وإلغاء حفلها الكبير في مدينة الغردقة وهي على سلم الطائرة، واكتشافها لخيانات كثيرة دفعتها للقول إنها تعبت كثيرا.

ونشرت رنا بيان تأجيل ألبومها الجديد عبر حسابها الخاص بموقع «فيسبوك»، قائلة: «تم تأجيل ميعاد صدور ألبومي قبل نزوله بأيام، تم إلغاء حفلتي بالغردقة وأنا في طريقي للمطار، غير حاجات كتير وناس كتير بتقع وشوشها، ايه تاني بقى..... تعبت اقسم بالله!!».



يشار الى أن البوم رنا سماحة تم البدء في تنفيذه منذ عام ونصف العام تقريبا، وكان من المقرر صدوره بعنوان «اسمه إيه» ويتضمن 14 أغنية، وتتعاون فيه مع الشعراء تامر حسين، أحمد حسن راؤول، والملحنين محمد الصاوي وفخراني ومدين، والموزعين أحمد عبدالسلام وعادل حقي ونادر حمدي، وكان من المقرر اختيار ثلاث أغنيات لتقديمها بطريقة الفيديو كليب وطرحها عبر جميع القنوات الفضائية.