أطرب الفنان عبدالرب إدريس جمهور مركز الملك فهد الثقافي في #الرياض، الذي تفاعل معه أثناء عزفه لأغنيته الرومانسية الشهيرة "ليلة" من ألحانه وكلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وتحول المسرح في فترات ما بين الـ"كورال" وغناء الـ"دويتو"، خاصة من النساء اللواتي أضفن بعداً جمالياً للأغنية. وتفاجأ الفنان بالتناغم العالي في أداء الحاضرات مع اللحن والكلمات.

وكذلك، قدم #عبدالرب_إدريس عملاً وطنياً تفاعل معه الجمهور. وفي الحوار الذي أداره الإعلامي محمد العمر تحدث عبدالرب عن سنوات الدراسة في مصر وعلاقته ببليغ حمدي ومشواره الفني الذي قدم خلاله عدداً من الروائع.

يذكر أن فعالية" نغمات ثقافية 2" شهدت تكريم الفنان عبدالرب إدريس والشاعر سعد الخريجي والملحن سراج عمر الذي أناب عنه في الحضور الإعلامي يحيى زريقان.