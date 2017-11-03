تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لحادث طارئ أدى إلى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وقد نشرت شركة "ميريام ميوزك"، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام، بياناً جاء فيه: "تعلن شركة ميريام ميوزك تعليق نشاطاتالنجمة، ميريام فارس لمدة شهر من تاريخ 1- 11-2017، وذلك جراء حادث تعرضت له ميريام أدى إلى خضوعها لعملية جراحية".



وأضاف: "نود أن نتقدم بجزيل الشكر لشركات تنظيم الحفلات والعائلات الكريمة الذين كنا قد تعاقدنا معهم لإحياء الحفلات في هذه الفترة لتفهمهم ومساندتهم لميريام في إصابتها".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد حفلات النجمة للعام 2017 في حينها". وعلى الأثر اشتعلت الصفحة بالتعليقات التي تمنت لميريام الشفاء العاجل.