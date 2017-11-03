بطريقة جميلة ولافتة للنظر، أعلنت الفنانة بلقيس خبر حملها، فقد نشرت صورة معبرة لطفل صغير، وكتبت عليها: «في داخلي طفل»، هذا الخبر تفاعل معه جميع متابعي وجمهور بلقيس، الذين باركوا لها، ولم تغب مباركات النجوم، فكانت أولهم الفنانة أحلام، التي كتبت لها: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. خلقة كاملة إن شاء الله، وربي يتمم عليك حبيبتي»، أما الفنانة نسرين طافش فعلقت على الخبر وكتبت: «ألف مبروك التمام على خير إن شاء الله».

وعلق الفنان فايز السعيد: «ألف مبروك لصديقتي العزيزة بلقيس، وأتمنى لك التمام والخلقة الكاملة»، أما الفنانة شيرين عبدالوهاب فكتبت: «يا عمري يا بلقيس.. التمام على خير».

يذكر أن الفنانة بلقيس أعلنت، وقبل أسبوع تقريبا وفق مجلة «سيدتي»، أنها تتمنى أن تصبح أماً، وتنتظر هذا الأمر بفارغ الصبر، وستكون أول من يعلن الخبر، وفعلا نفذت بلقيس وعدها، ونشرت الخبر وشاركت به جمهورها، الذي طالبها بأن تكون معه بكل التحضيرات التي ستقوم بها لاستقبال مولودها الأول.