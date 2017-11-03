نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر حسابها على «إنستغرام»، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتعلم رقص الـ «Salsa» مع مدرب خاص.

وبدت حمدان وهي تقوم بالخطوات باحتراف وحماس ظاهرين، واللافت أنها ارتدت معطفا طويلا مفتوحا من الأمام، ويكشف سروالها القصير، وحقق الفيديو أكثر من 40 ألف مشاهدة في ساعات، وقد علقت عليه: «1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 Salsa».

وجاء ذلك كتحدٍ من ميس بعدما أثارت الجدل والانتقادات عقب نشرها فيديو آخر ظهرت فيه وهي ترقص على آلة «الترادميل» مرتدية ملابس رياضة تكشف جزءا من بطنها.

وتعليقا عليه كتبت: «الرقص هو شغفي، لذلك قد قررت استثمار أوقات فراغي في تنمية مهاراتي».

من ناحية أخرى، تنتظر ميس حمدان عرض مسلسلها الأردني الجديد «شيء من الماضي» سيناريو وحوار رولا الحجة وإخراج حسام حجاوي، ويشارك ميس في بطولته كل من: ياسر المصري، حبيب غلوم، هيفاء حسين، جميل عواد، عبير عيسى، هدى الخطيب، جميل براهمة، عاكف نجم، وغيرهم.