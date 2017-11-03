قريبا تبدأ النجمة مي عز الدين تصوير مسلسلها الجديد «رسائل» الذي يعكف على كتابته المؤلف محمد سليمان عبدالمالك وأنهى بالفعل كتابة الحلقات الأولى.

وقد تردد أن العمل سيكون عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تقدمها مي للمرة الأولى في عمل كوميدي جديد يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وفي تصريحات صحافية لها، نفت مي أن يكون المسلسل عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، وقالت: هذا الكلام عار من الصحة تماما، بالإضافة إلى أن المسلسل لا يمكن تصنيفه كوميديا.

وعما أثير أخيرا حول اتهام مي بالتدخل في السيناريو الخاص بأعمالها ما يتسبب بمشاكل وخلافات بينها وبين فريق العمل، شددت على أنها لا تتدخل إلا في ما يخص عملها فقط، لافتة إلى أنها لن ترد على كلام غير صحيح، وأن ما يعنيها هو أن يخرج المسلسل على أكمل وجه فقط. من ناحية أخرى، وحول انتشار فيديو لها وهي ترقص في زفاف صديقها الفنان الشاب تامر شلتوت، لفتت إلى أنها تحب الرقص كثيرا، وقد أحبت أن تهنئ العروسين على طريقتها وهي من قبل قدمت رقصا شرقيا أيضا في بعض من أفلامها لأنها تهوى الرقص منذ صغرها.

وعن فيلمها الجديد الذي كان من المفترض أن تعود به للسينما بعنوان «فتفوتة»، أكدت أن العمل لا يزال في طور التحضيرات لأنه بحاجة إلى تحضيرات قوية، لكنها ستعود إلى السينما قريبا بعد أن تنهي تصوير مسلسلها الجديد الذي سيبدأ في ديسمبر المقبل ليلحق بشهر رمضان المبارك.