بعد الجدل الذي أثارته على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الاحتفال بعيد «الهالوين»، أطلت الفنانة شذى حسون في فيديو عبر حسابها على «سناب شات» لترد على الانتقادات التي طالتها، خصوصا أنها اختارت أن تطل على هيئة الشيطان.

وقالت شذى في الفيديو: «قرأت التعليقات والأخبار في المواقع الالكترونية، ما أعرف سبب الحقد والغيرة والكره والحسد من قبل بعض النساء والصحافيات، كل مصائبي من النساء، خفوا علي الله يخليكم، أنا لا أتكلم عن الجميع ولكن ما الذي فعلته لكم، أنا إنسانة طبيعية أحب الحياة وأصدقائي و«الفانز»، لكنني في الوقت نفسه إنسانة جادة كثيرا في عملي ولدي مبادئ، وهذا لا يعني أنني إنسانة سيئة لمجرد أنني ارتديت زيا في «الهالوين» والكل يفعل ذلك في هذه المناسبة، ملابسي في «الهالوين» سبب ضجة غير طبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابعت: «نحن لا نقلد عادات أحد ونحتفل بـ «الهالوين» في الوطن العربي لكي نجتمع ونتسلى، حتى في المدارس يحتفلون، والأمهات يحضرن ملابس لأولادهن قد يكون زي ساحر أو ساحرة أو غيرهما، وهذا لا يعني أننا نقلد الأجانب».

وتستعد الفنانة شذى حسون لطرح أحدث أعمالها الفنية بعنوان «الدنيا ما سيباش»، المصورة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان المهدي زين، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكانت آخر أعمال شذى فيديو كليب أغنية «يخبل» من ألبومها الأخير «شذى حسون 2016» وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر، وصورتها تحت إدارة المخرج فادي حداد، كما طرحت أيضا كليبا لأغنية «سينغل» تحت عنوان «فرعون»، من كلمات طارش قطن وألحان الموسيقار طلال، وصورتها تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري وظهرت فيه بشخصية حارس أمن داخل أحد المتاحف.