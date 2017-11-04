خلود أبوالمجد

كما كانت عادة كوكب الشرق أم كلثوم في زمانها بتقديم حفلاتها وأغنياتها الجديدة في الخميس الأول من كل شهر، عمد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على إحياء تلك الذكرى، فاعتمد في جدوله هذا العام تقديم حفل في الخميس الأول من كل شهر يحمل اسم كلثوميات، وفي ليلة من ليالي الطرب الأصيل بقاعة المسرح الوطني استمتع الحضور مساء أمس الأول بالصوت الشجي للفنانة المصرية غادة رجب، وعزف الفرقة الموسيقية التي قادها المايسترو عماد الدين عاشور بمجموعة من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.

وعبرت غادة رجب في بداية اعتلائها للمسرح عن سعادتها لتواجدها في الكويت، واستهلت الحفل بأغنية «ح أقابله بكره» من فيلم فاطمة والتي كتب كلماتها الشاعر أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي، ليندمج معها الجمهور أكثر في أغنية «حب إيه» التي صفق فيها الجمهور كثيرا عقب كل مقطع كانت تنتهي منه غادة، لأدائها الجميل وصوتها الممتع، لتختتم النصف الأول من الحفل بأغنية «عودت عيني».

وشهد الحفل حضور حشد كبير من الجمهور، الذي كان فيه فئة كبيرة من كبار العمر ممن شكلت في وجدانه أغنيات أم كلثوم ذكرى جميلة حملها في أعماقه لسنوات طويلة، ولم يفارق أغلب الحضور مقاعدهم طوال فترة الحفل، الذي امتد لساعتين تقريبا.

وبدأت غادة القسم الثاني من الحفل بأغنية «جمال الدنيا»، تلتها أغنية «الرضا والنور» التي صفق الجمهور لها فور سماع مقدمتها الموسيقية واستمر التصفيق في كل مقطع كان يعزف وتغنيه غادة بصوتها الجميل، لتنهي الحفل برائعة من روائع أم كلثوم «دارت الأيام» ليبحر الجمهور معها في جنبات الحب فيصفق تارة ويغني تارة أخرى.