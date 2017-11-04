انتهى المؤلف أيمن مدحت من كتابة الحلقات الأولى من مسلسل «اختفاء» للنجمة نيللي كريم، والذي استقرت عليه لتخوض به موسم دراما رمضان المقبل مع المنتج جمال العدل والمخرج أحمد مدحت.

ويأتي اسم العمل من مضمون وفكرة المسلسل، حيث إن نيللي بطلة العمل تبحث طول الأحداث عن زوجها، وتظهر في شخصية امرأة متزوجة، وفجأة تنقلب الأحداث ويختفي زوجها في ظروف لا تعلم عنها شيئا، وتبحث عنه ويظهر لها العديد من المفاجآت بعد الغموض الذي كانت تواجهه مع أقرب المقربين لها من عائلتها.

وتقدم كريم لأول مرة عملا دراميا به العديد من الغموض والإثارة والبحث، حيث إن «اختفاء» بعيد تماما عن الأعمال التي كانت تقدمها في مواسم رمضان الأعوام الماضية، ولا توجد ممثلة قدمت هذا الدور من قبل. وهناك جلسات عمل مكثفة بشكل يومي مع مخرج العمل أحمد مدحت وبطلة العمل وكاتبه للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، وترشيح باقي الأبطال الذين يشاركون نيللي الأحداث بجانب الجهة المنتجة للعمل.

وتبدأ نيللي كريم في تصوير المشاهد الأولى من المسلسل نهاية ديسمبر المقبل، في العديد من الديكورات التي يقوم بمعاينتها مخرج العمل احمد مدحت منها شوارع مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي والعديد من الأستديوهات، وإحدى الشقق بمصر الجديدة. كما يرشح بقوة لمشاركة كريم ضمن الأحداث النجم الأردني إياد نصار لتجسيد دور الزوج المختفي، كما يرشح النجم باسم سمرة لتجسيد دور الرجل الشرير الذي تكتشفه نيللي كريم في نهاية الأحداث، والذي له علاقة باختفاء زوجها، ومن المفترض أن يتم التعاقد معهما الفترة المقبلة من الجهة المنتجة للعمل.

يشار إلى أن نيللي كريم قدمت في رمضان الماضي مسلسل «لأعلى سعر»، مع الفنان احمد فهمي والفنانة زينة والفنان نبيل الحلفاوي، وأحمد مجدي، وسلوى محمد علي، وجسدت نيللي شخصية راقصة باليه ضمن الأحداث وتعرضت للخيانة من زوجها وصديقتها زينة وواجهت العديد من الصعوبات ضمن أحداث العمل، وهو من إخراج محمد العدل.