داليا: الكوميديا شيء صعب وأن تبكي الناس أمر سهل للغاية





أقرت بعض الفنانات بتفضيلهن خوض الأعمال الفنية الكوميدية حاليا رغم صعوبة موضوعاتها، فضلا عن أنها تحتاج الى قبول من الناس واختيار أفكار مناسبة.

ولم تستقر الفنانة داليا البحري على النص الدرامي الذي ستخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل، وتقول إن بين يديها أكثر من نص تواصل قراءته، ولم تقرر موقفها بعد لأنها تميل حاليا إلى الكوميديا، والكتابة في هذه الموضوعات صعبة للغاية ولا تكون وليدة ساعتها، لكنها ليست مرتبطة بأي مشروع فني خلال الفترة الجارية.

وأشارت إلى أن الكوميديا شيء صعب للغاية، فأن تبكي الناس أمر سهل للغاية بالدموع وبعض المشاعر، ولكن أن تجعلهم يضحكون هذا هو الأصعب، الكوميديا ملَكة وتحتاج الى قبول من الناس واختيار أفكار مناسبة، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على الألفاظ الخارجة لأنها أسهل طريق للكوميديا، لكن الصعب هو خلط الرسالة الاجتماعية بالكوميديا.

ورفضت داليا ما يتردد عن انتقالها بالكوميديا إلى السينما من خلال استعدادها لتقديم فيلم كوميدي جديد، قائلة: «الأمر لا علاقة له بالانتقال من الدراما إلى السينما وإعادة تقديم الكوميديا، إنما هناك نص سينمائي كتبه نادر صلاح الدين ونال إعجابي فقررت أن أقدمه»، لافتة إلى أن مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» والنجاح الذي حققه، فتح شهيتها على تقديم الأعمال الكوميدية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هذا لا يعني الابتعاد عن الأدوار الجادة والدرامية التي سبق وأن قدمتها.

وأكدت البحيري أنها لا تهتم باللون الذي تقدمه بل بالدور نفسه ومدى اختلافه عما سبق وقدمته، ولا مانع لديها من تكرار لون معين لأكثر من مرة طالما أن النصوص مختلفة.

ولم تحسم الفنانة هالة صدقي قرارها بالمشاركة في أي عمل فني جديد حتى الآن بعد إطلالتها الكوميدية في مسلسل «عفاريت عدلي علام» خلال رمضان الماضي، وقالت إنها أصبحت في مأزق حقيقي واختياراتها باتت في غاية الصعوبة بعد نجاح شخصية «حياة النفوس».

وأشارت إلى أن هذه الشخصية الكوميدية دفعتها للقيام بأعمال مختلفة ومتنوعة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تبحث في اختياراتها دائما عن الدور المناسب الذي يحترم تاريخها الفني، لأنها لا تعمل لإثبات وجودها وإنما لتضيف إلى رصيدها الفني أعمالا هادفة وذات قيمة، تظل تفتخر بها طوال حياتها.

وأكدت صدقي أن البطولة المطلقة لا تهمها ولكن ما يشغل بالها أن تقدم عملا جيدا يترك بصمة لدى الجمهور، وأن العمل الجماعي ينجح أكثر من أي عمل آخر.

ولا تنكر الفنانة ياسمين عبدالعزيز حبها للأعمال الكوميدية والبحث عن نصوصها لتقديمها باستمرار سواء في السينما أو الدراما، حيث قدمت في رمضان الماضي مسلسل «هربانة منها» الذي حقق نسبة مشاهدة عالية بسبب جرعة الكوميديا العالية فيه، وقالت ياسمين إن الكوميديا صعبة للغاية وليست سهلة كما يتصور البعض، وأرى أن الجمهور «مش ناقص نكد».