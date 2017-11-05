فى حوار خاص مع برنامج “أنا وأنا” ،الذي تذيعه قناة “أون لايف” الفضائية، كشفت النجمة المصرية رانيا يوسف، عن رأيها في الإجهاض، مشيرة إلى أنها توافق على الإجهاض ،وترغب فى تقنينه، حيث أنه ضروري في الكثير من الحالات ،التي قد يترتب عليها فضيحة للبنت.

وقالت رانيا: “أوافق على الإجهاض ل؛أنه يحل العديد من المشاكل ،وخاصة في المجتمع العربي”.

وبسؤالها عن رأيها في الحكم القضائي، المثير للجدل ،بسجن مواطن جزائري وتونسية ،لعدة أشهر بسبب “قبلة حميمة” في الشارع، والتي تحولت إلى قضية رأي عام في تونس، قالت رانيا : “هذا الحكم جاء لأننا في مجتمع عربي”، مشيرة إلى أنها لا ترفض تقبيل المحبين فى الشارع.

وأشارت رانيا إلى أنها تعرضت من قبل للتحرش في مكان عام، وأنها لم تستطع أن تأخذ حقها ،في ذلك الوقت، لاعتبارات عديدة، وطالبت بتغليظ عقوبة المتحرش ؛للقضاء على تلك الظاهرة.

وفيما يتعلق بحياتها الشخصية، قالت رانيا إنها: “تعيش حياة أسرية هادئة ،ومستقرة ،وتحب أبناءها، وأنها قدوة لأبنائها ،الذين ينظرون إليها بكل تقدير واحترام”.