حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج "انا وانا" على قناة "on e" للمذيعة سمر يسري، وكشفت العديد من اسرارها في حوار ساخن هاجمت فيه عدد من زملائها مثل زينة وغادة عبد الرازق وكشفت فيه عن اسباب خلافاتها معهن.

رانيا يوسف ترفض العمل مع غادة عبد الرازق وزينة مرة أخرى

قالت رانيا يوسف إنها ترفض العمل مع غادة عبد الرازق مرة أخرى بعد فيلم "ريكلام"، واكدت انها لن تتعاون معها حتى لو كتب اسمها قبلها، واشارت الى ان علاقتها بغادة قوية ولكن لن تعمل معها بعد واقعة حذف مشاهدها من الفيلم وزيادة عدد مشاهد غادة على حسابها، وقالت ان رفضها العمل معها بسبب حساسية الترتيب والتخوين.

اما عن موقفها من الفنانة زينة فقالت رانيا يوسف إنها ترفض العمل مع زينة أيضاً بسبب موقف حدث معها في مسلسل "أرض النعام" الذي شاركت فيه زينة، واشارت الى انها كانت بطلة المسلسل وتعاقدت على ذلك الأساس، وبعدها اضطر فريق العمل الى التعاقد مع زينة بدلاً من روبي التي اعتذرت لظروف حملها، لتفاجأ بطلب زينة كتابة اسمها بجوارها رغم انها تعرف انها ليست بطلة المسلسل.

وعن موقعها من المنافسة مع زينة، قالت إن زينة العام الحالي شاركت كدور ثاني مع نيللي كريم، ومن الممكن ان تشارك العام المقبل بمسلسل من بطولتها، وقالت إن لكل موسم حساباته، فهي كانت بطلة مسلسل "السبع وصايا" وقت ما كانت زينة غائبة عن الشاشة، وقالت إنه من الصعب ان تصنف زينة كنجمة أكبر منها.